Milan Torino: Calabria verso la conferma da terzino destro dal 1′

Stasera il Milan scenderà in campo contro il Torino per la seconda giornata di campionato. Calabria verso la conferma da titolare

Confermato l’11 di Bologna? Stasera il Milan scenderà in campo contro il Torino per la seconda giornata di campionato e Pioli dovrebbe confermare i titolari scesi in campo al Dall’Ara.

Di conseguenza conferma anche per Calabria che era in ballottaggio con Kalulu, visto che il capitano rossonero era apparso un po’ indietro di condizione dopo l’infortunio.