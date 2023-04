Milan, Theo Hernandez il trascinatore: nervi tesi con il Napoli

Theo Hernandez si sta confermando il trascinatore di questo Milan a livello tecnico ed emotivo. Il francese è il capo popolo di San Siro

Sarà un Napoli-Milan che si continuerà a giocare sul filo dei nervi e in questo caso chi meglio di Theo Hernandez per indirizzerà questo lato di partita. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’esultanza del terzino in faccia ad Hirving Lozano ha fatto il giro dei social. Tra chi lo considero un antisportivo provocatore e chi invece ne esalta la grinta e la garra nel momento più caldo del match.

Ciò che è certo è che anche al Maradona non mancheranno scintille. Sia se ci sarà di nuovo il messicano dalla sua parte, sia se invece partirà Politano. Anche con l’ex Sassuolo ed Inter non sono mancati screzi nella gara di campionato di 10 giorni fa. Le premesse sono da film thriller.