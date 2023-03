Milan, tema svalutazioni: scende il prezzo anche di Adli. Investimento da 10 milioni, ora Maldini e Massara osservano un dimezzamento

Anche Tuttosport fa un bilancio di quello che è stato un mercato deludente per il Milan. Alla lista, insieme a De Ketelaere, c’è anche Adli, altro giocatore il cui valore è sceso in questa stagione.

Comprato per 10 milioni, a differenza del belga, non ha trovato molto il campo, non come Maldini e Massara si sarebbero aspettati. Con un campionato fatto praticamente in panchina, il suo valore si è deprezzato, scendendo ai 5 milioni.