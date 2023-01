Milan, su Osorio concorrenza dalla Premier League: le ultime

Il Milan è interessato al talento cileno Dario Osorio ma deve guardarsi dalla forte concorrenza economica dei club di Premier League

Il Milan mantiene l’interesse per il talento dell’Universidad de Chile Dario Osorio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri vogliono replicare l’investimento fatto un anno fa per Marko Lazetic con una cifra tra i 4 ed i 5 milioni di euro.

Il club di Via Aldo Rossi deve però guardarsi dalla concorrenza dei club di Premier League. In particolare Tottenham e Aston Villa hanno messo gli occhi sull’esterno classe 2004.