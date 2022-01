Milan Spezia, Thiago Motta perde un big

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla vigilia della sfida di campionato tra Milan e Spezia, Thiago Motta perde i pezzi. Questo è il report redatto dal club ligure, con la lista dei calciatori indisponibili:

«Penultima seduta settimanale per le Aquile di mister Thiago Motta, che sul terreno del “Comunale” di Follo hanno sudato davanti allo sguardo attento del presidente Philip Platek, rimasto nel centro sportivo per tutta la durata della seduta. Riscaldamento tecnico, situazioni tattiche e partitella nel menù del giorno; oltre a Leo Sena e Colley, out Nzola a causa di un virus gastrointestinale. Per domani è in programma un seduta di rifinitura mattutina, seguita dalla partenza per la Lombardia».