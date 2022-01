Milan Spezia, Pioli in emergenza: la scelta a centrocampo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue l’emergenza in casa Milan, in vista della partita contro lo Spezia, sono diverse le indisponibilità a centrocampo

Prosegue l’emergenza in casa Milan, in vista della partita contro lo Spezia, sono diverse le indisponibilità a centrocampo. A Kessié e Bennacer, impegnati in Coppa d’Africa, infatti, si aggiunge Tonali squalificato.

Nell’edizione odierna, quindi, il quotidiano torinese Tuttosport sottolinea come, in mediana, le scelte di Pioli siano pressoché obbligate e, a meno di sorprese, a reggere il centrocampo rossonero dovrebbero essere Krunic e Bakayoko.