Milan Spezia, Pastore: «10 anni dopo è di nuovo Ibra contro Thiago Motta» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista de Il Foglio, Giuseppe Pastore, ha raccontato una storia di 10 anni che vede protagonisti Ibrahimovic e Thiago Motta

Il giornalista de Il Foglio, Giuseppe Pastore, ha raccontato una storia di 10 anni che vede protagonisti Ibrahimovic e Thiago Motta, oggi sfidanti in Milan Spezia.

IL RACCONTO – «Oggi in Milan Spezia a quasi 10 anni dall’ultima volta (Milan-Inter 0-1 del 15 gennaio 2012) tornano ad affrontarsi in serie A Ibrahimovic e Thiago Motta, ovvero l’artefice involontario di una delle fotografie più affascinanti e caravaggesche degli ultimi 30 anni di calcio. Di questa foto – scattata subito dopo l’espulsione di Thiago Motta a metà primo tempo di Barcellona-Inter, semifinale di ritorno di Champions League 2010 – esistono varie versioni: è molto bello per esempio anche il campo lungo, con Guardiola vagamente interdetto. Stringendo sulle facce dei personaggi si notano la concentrazione di Ibra per sentire Guardiola nel baccano del Camp Nou e lo sguardo vagamente distratto di Pep che scruta Mou con la coda dell’occhio mentre quello gli dice “Non fare festa, che la partita non è ancora finita”. Non male anche questa versione, con il volto di Mourinho quasi deformato dalla fredda collera che sta trasformando in sarcasmo. Come spesso succede, non si sa cosa stia fissando esattamente Guardiola. Molto bello, infine, anche il controcampo, con Mourinho che ostenta noncuranza dando un buffetto al rivale e guardando già dall’altra parte. Ibra – come in tutti i 180 minuti di quella doppia semifinale – recita la parte del lampione.».