Milan Spezia, i liguri a due velocità: contro le grandi sono micidiali

Nelle statistiche condivise dalla Lega Serie A, emerge un dato che dimostra come lo Spezia, prossima avversaria del Milan, sia in grado di far male alle grandi del campionato:

«Lo Spezia è rimasto imbattuto in tre delle cinque gare di Serie A TIM contro avversarie che

occupavano le prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato: al successo contro il Milan nel febbraio 2021 e quello contro il Napoli lo scorso dicembre si aggiunge un pareggio contro l’Inter nell’aprile 2021».