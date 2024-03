Milan Slavia Praga, Trpisovsky sull’espulsione: «Non sono convinto fino in fondo, ma…». Le parole del tecnico della formazione ceca

Trpisovsky ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Slavia Praga. Ecco le parole del tecnico sull’espulsione:

PAROLE – «Non ho rivisto l’episodio, non sono convinto fino in fondo ma non sono io l’arbitro, mi dispiace per questo, la partita poteva essere diverso. Ci sono delle situazioni ed interventi che possono essere evitati. La partita compromessa dal risultato».

