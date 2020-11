Milan, senti Marchisio: «Spero che qualche club italiano creda in Locatelli»

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha esaltato le recenti prestazioni in Nazionale di Manuel Locatelli

Claudio Marchisio è intervenuto sul proprio account Twitter per complimentarsi pubblicamente con Manuel Locatelli, autore di ottime prestazioni nell’ultimo periodo. L’ex centrocampista della Juventus ha così scritto:

«Sta crescendo davvero tanto. Una certezza per questa nazionale! Speriamo che qualche club italiano creda in lui, come sta già facendo il suo, per lo step definitivo. Giocatore completo».

Un commento che ha riempito d’orgoglio il giocatore del Sassuolo, che ha così replicato: «Grazie claudio! Un onore ❤️»