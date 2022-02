ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan riempie San Siro: biglietti accessibili a tutti per l’Udinese. I rossoneri cercano la spinta del proprio popolo

Dopo tante polemiche per il caro biglietti Champions League e in parte anche per i big match di campionato, il Milan prova a riempire San Siro per la gara con l’Udinese. Lo sottolinea Tuttosport.

Il costo dei biglietti partirà da 12 euro. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale da 9 euro in alcuni settori se accompagnati da un adulto. Per gli Under 30 tariffe speciali a partire da9 euro e per gli Over 60 a partire da 19.