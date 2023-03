Milan Salernitana: attesi 3mila tifosi granata a sostenere la formazione granata in un match che potrebbe significare salvezza virtuale

Questa sera a San Siro è in programma il match tra Milan e Salernitana. Un match che per i rossoneri vuol dire secondo posto, mentre per i granata significherebbe salvezza virtuale con due mesi d’anticipo.

A sostenere la formazione di Paulo Sousa a San Siro ci saranno circa 3 mila tifosi granata.