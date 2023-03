Milan Salernitana: l’analisi dell’avversario tra i numeri in difesa e la percentuale record nella riconquista del pallone. I dettagli

Il Milan domani sera affronterà la Salernitana a San Siro per il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

La squadra di Paulo Sousa ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due incontri giocati e va alla ricerca del terzo clean sheet di fila nella competizione per la prima volta da maggio 1999. Inoltre, la formazione granata si è dimostrata molto combattiva in fase di riconquista del pallone in queste ultime tre giornate riuscendo a vincere il 56% dei duelli ingaggiati, percentuale record in questo parziale tra le squadre di massima serie