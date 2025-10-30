Milan Roma, si va verso una coppia d’attacco inedita! Le ultime dalle prove di formazione. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore tornato al timone del club rossonero, si prepara al cruciale scontro diretto di domenica sera contro la Roma con la prospettiva di un’importante rivoluzione tattica in attacco. Le difficoltà realizzative manifestate finora dai centravanti di ruolo (come sottolineato anche dalle recenti analisi sui gol delle punte) stanno spingendo il tecnico livornese a vagliare soluzioni innovative e di emergenza-qualità.

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport, Baiocchini, durante le sedute di allenamento a Milanello si sta concretizzando l’ipotesi di schierare una coppia d’attacco inedita, formata da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

Fonte Sky Sport (Baiocchini): “C’è possibilità che contro la Roma giochi una coppia d’attacco inedita, formata da Nkunku e Loftus-Cheek. Ci sono ancora 3 giorni per preparare la sfida di domenica sera ai giallorossi, però si va verso questa soluzione.”

Nkunku e Loftus-Cheek: Due Falsi Centravanti per la Ripartenza

Questa mossa tattica, se confermata, rappresenterebbe una chiara indicazione della volontà di Allegri di affidarsi alla tecnica e alla duttilità dei suoi uomini più in forma, piuttosto che insistere sui centravanti puri che faticano a trovare la via del gol.

Christopher Nkunku , l’attaccante francese abile nel dribbling e nel creare spazi, agirà con grande libertà di movimento, muovendosi tra le linee per dialogare con il centrocampo. Allegri punta sulla sua crescente condizione fisica per dare imprevedibilità all’attacco.

Le Implicazioni e la Strategia di Allegri

La scelta di optare per due “falsi centravanti” come Nkunku e Loftus-Cheek permetterebbe al Diavolo di mantenere il modulo a tre difensori (3-5-2), garantendo allo stesso tempo maggiore fluidità nella fase di possesso e sfruttando la velocità nelle ripartenze.

Questa decisione, avallata implicitamente dal nuovo DS Igli Tare che ha portato al Milan giocatori di grande versatilità tecnica, riflette la necessità di scuotere l’ambiente offensivo, specialmente con l’assenza probabile di giocatori chiave e la forma altalenante di altri. Il tempo stringe e il match contro i giallorossi è fondamentale per la classifica. Le prove degli ultimi giorni confermano l’orientamento di Allegri verso una soluzione coraggiosa ma promettente.