News
Milan Roma da record: la statistica premia i rossoneri di Allegri. Scenario che non accadeva dalla stagione 2008/09
Milan Roma è da record: i rossoneri non subivano così pochi gol in 10 partite di Serie A da 17 anni. Allegri può assolutamente sorridere
Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando una ritrovata e notevole solidità difensiva, un dato che mancava da tempo.
Come riportato da Opta, il Milan ha subito al massimo sette reti nelle prime dieci gare stagionali di un singolo torneo di Serie A.
Si tratta di un traguardo che la squadra rossonera non raggiungeva da oltre quindici anni. L’ultima volta che il Milan aveva incassato così pochi gol dopo le prime dieci giornate risale infatti alla stagione 2008/09 (sette anche in quel caso).
Questo dato statistico sottolinea l’efficacia del lavoro di Allegri sulla fase difensiva, importante anche nella vittoria contro la Roma, e la ritrovata affidabilità di portieri e difensori, un elemento cruciale nella corsa alle posizioni di vertice.