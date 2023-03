Milan, ritorno a Milanello dopo i tre giorni di stop. Presente metà squadra per via della sosta Nazionali, con Messias da valutare

Il Milan oggi torna ad allenarsi a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da Stefano Pioli.

Saranno presenti i giocatori che non sono partiti per le Nazionali per una seduta pomeridiana: da monitorare in particolare le condizioni di Messias.