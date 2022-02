ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, oggi due rientri in gruppo per Pioli. E Tomori… Le ultime da Milanello in vista del Derby contro l’Inter

È previsto per questa mattina il rientro in gruppo di Franck Kessie e Ante Rebic: entrambi saranno a disposizione di Pioli e proveranno a conquistarsi una maglia da titolare per il derby di sabato.

E Tomori? Ieri il difensore ha cominciato a corricchiare in campo: il recupero procede bene ma non sarà in campo nella stracittadina.