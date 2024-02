Milan Rennes, Loftus-Cheek come Gilardino: il dato che accomuna i due calciatori dopo la doppietta di testa del centrocampista nel match di Europa League

Il Milan batte il Rennes con il risultato di 3 a 0 nel match di andata degli spareggi di Europa League grazie alla doppietta di testa Ruben Loftus-Cheek e al goal di Rafael Leao.

C’è, però, un dato che accomuna il centrocampista inglese ad un ex calciatore rossonero, Alberto Gilardino. Infatti, l’ultima doppietta di testa in Europa di un giocatore del Milan l’aveva segnata proprio Gilardino in Milan-Shakhtar 4-1 (2007-2008).