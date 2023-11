Il Milan è Reijnders dipendente: l’olandese è il rossonero con maggiore minutaggio. La statistica sul centrocampista

Il centrocampista olandese Reijnders ha conquistato tutti e soprattutto il ruolo da titolare nel Milan di Pioli.

Infatti, il giocatore ex AZ Alkmaar è il più presente e ha giocato tutte le partite con un minutaggio di 1053 minuti, due minuti in più rispetto a Tomori e 54 in più di Leao.