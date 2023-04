Milan, Rebic e Origi in cerca di riscatto: attacco in mano a loro

Il Milan si affida nuovamente ad Ante Rebic e Divock Origi per il match contro il Bologna. I due attaccanti cercano riscatto

Il Milan si affida nuovamente ad Ante Rebic e Divock Origi per il match contro il Bologna. I due attaccanti cercano riscatto dopo la disastrosa gara contro l’Empoli. Per entrambi il gol manca da troppo tempo.

Il croato manca l’appuntamento con la rete dall’1 ottobre. L’ex Liverpool, uscito tra i fischi di San Siro nel pareggio contro i toscani, ha timbrato il cartellino per l’ultima volta nella sconfitta casalinga contro il Sassuolo del 29 gennaio scorso. Per entrambi un occasione da non fallire.