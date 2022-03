Milan, quale futuro per Mirante? Maldini prepara il rinnovo

Nonostante le zero presenze accumulate finora, Antonio Mirante potrebbe rinnovare per un ulteriore stagione: decisivo il fattore liste

Antonio Mirante potrebbe restare al Milan anche nella prossima stagione. Il portiere, arrivato ad ottobre dopo l’infortunio al polso di Maignan, ha il contratto in scadenza a fine stagione ma all’interno è presente un’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Nonostante gli zero minuti accumulati finora, Maldini e la società sono propensi a confermarlo anche per la prossima stagione come terzo portiere. Il fattore liste in questo caso può essere determinante: Mirante sarà uno dei 4 calciatori formati in un vivaio italiano.