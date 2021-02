Milan: prove di maturità in un febbraio di fuoco, Crotone e Spezia…

Il Milan è stato rinforzato in ogni reparto. L’arrivo di Mario Mandzukic ha spostato l’asticella degli obiettivi rossoneri, che vanno oltre…

«Milan, prove di maturità in un febbraio di fuoco» – è quanto scrive in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il Diavolo, con l’arrivo di Mario Mandzukic ha alzato l’asticella e punta a fare bene non solo in campionato ma anche in Europa League. Crotone e Spezia partite da non sbagliare, prima del doppio confronto contro la Stella Rossa e infine gli scontri diretti al vertice con Inter e Roma