Milan: prossima settimana decisiva per il rinnovo di un giocatore

Dieci giorni bollenti per il Milan: tra il match con la Stella Rossa, il derby di domenica e il rinnovo di Hakan Calhanoglu

Dieci giorni molto caldi per il Milan, che domani sarà ospite a Belgrado per affrontare la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League. Successivamente domenica alle ore 15:00 sarà volta di derby.

Infine, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club di Via Aldo Rossi incontrerà Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, per trovare in via definitiva l’accordo per il rinnovo del contratto. Il turco chiederebbe sempre 5 milioni di euro, il Diavolo si è spinto sino a 4 milioni: resta ottimismo, la fumata bianca sarebbe vicina.