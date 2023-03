Milan, problema Origi: dalle condizioni al costo dello stipendio. Il belga ha giocato poco e segnato pochissimo

Scelte sbagliate sul mercato per il Milan di Maldini e Massara. Se per Charles De Ketelaere c’è un discorso di attesa, di pazienza di un giocatore che deve sbocciare, in attacco c’è il problema Origi.

Acquistato a parametro zero, il problema è nello stipendio: nonostante gli aiuti del Decreto Crescita, questo peserà comunque alle tasche rossonere 5,3 milioni. Costi che non riflettono ciò che si vede in campo: due gol seganti in Serie A e poche presenze.

Presenze, però, che non ci sono state neanche al Liverpool. Nelle precedenti due stagioni, la media è di 17 presenze e mezzo, con un ruolo marginale nei Reds. Considerando che il Milan ha gli ultra trentenni Ibra e Giroud, forse l’errore è stato scegliere Origi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.