Avversario Milan Primavera ottavi di finale Youth League: ecco chi affronteranno i rossoneri

Avversario Milan Primavera ottavi di finale Youth League: i rossoneri affronteranno il Braga al PUMA House of Football. I dettagli

E’ stato sorteggiato l’accoppiamento degli ottavi di finale di Youth League e il Milan Primavera di Ignazio Abate affronterà il Braga.

Si giocherà in gara secca, al PUMA House of Football, e la vincente della sfida affronterà ai quarti di finale, in casa, Real Madrid o Lipsia. La formazione rossonera aveva chiuso la fase a gironi al primo posto con 4 vittorie e due sconfitte, per un totale di 12 punti, mentre il Braga ha chiuso al secondo posto, dietro il Real Madrid, sempre con 12 punti.