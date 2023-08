Tra i giovani rossoneri che stanno impressionando c’è Camarda. Abate se lo gode nel suo Milan Primavera, il piano del club

Il Milan si è mosso sul mercato con il “metodo Moncada” che ha portato tanti giovani rinforzi anche per la Primavera rossonera. Tra i volti nuovi ce n’è anche uno che fa già parlare tantissimo, pur essendo del 2008: Francesco Camarda.

Talento purissimo che come riportato da Tuttosport il Milan vuole difendere da tutto il rumore mediatico che i suoi gol richiamano. Ha già esordito in amichevole contro il Trento con il Milan di Pioli. Poi, con la Primavera, è andato in rete nel Trofeo Mamma e Papà Cairo (anche se poi ha vinto il Toro). I tifosi sognano di vederlo a San Siro, il Milan preferisce avanzare un passo alla volta.