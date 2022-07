Milan, presentato il bilancio di sostenibilità 2020/21: i dettagli e le parole dell’ad Ivan Gazidis

AC Milan presenta ai suoi tifosi e stakeholder “Il Milan di Tutti”, Bilancio di sostenibilità per la stagione 2020/21. Giunto alla sua ottava edizione, questo strumento raccoglie le pratiche e i principi che guidano l’impresa e le iniziative concrete in cui i valori e la visione a lungo termine del Club si traducono nel corso di ciascuna stagione.

Nel 2020/21, anche AC Milan ha dovuto far fronte all’emergenza sanitaria, che ha costretto il Club a sforzi supplementari per poter mitigare gli effetti che la pandemia di Covid-19 ha avuto sugli stakeholder rossoneri e in generale sull’intera società. In questo contesto, il Bilancio permette al Club di comunicare la propria sostenibilità a 360°, da quella economico-finanziaria a quella progettuale, passando per i valori fondanti della sua strategia di responsabilità sociale d’impresa. Oltre a configurarsi come strumento di comunicazione, il Bilancio di Sostenibilità svolge anche un’importante funzione di stimolo rispetto al perfezionamento dei processi interni del Club, per garantire all’azienda una sostenibilità sempre maggiore negli anni a venire.

“Il nostro obiettivo, sintetizzato nella pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità è quello di costituire un circolo virtuoso – ha dichiarato Ivan Gazidis, CEO di AC Milan – nel quale gli investimenti e le iniziative che promuoviamo possano migliorare le performance della squadra, per poi generare maggiori ricavi da investire nuovamente sulle performance, e così via. Un processo che deve assolutamente essere sostenuto da un universo valoriale forte, che si estenda all’esterno del rettangolo di gioco e renda la comunità rossonera orgogliosa del proprio Club”.

Martino Roghi, CSR & Sustainability Manager di AC Milan, ha aggiunto: “Siamo felici di presentare ai nostri stakeholder questo report, che rappresenta non solo un efficace strumento per raccontare il nostro Milan in tutti i suoi dettagli, ma anche un prezioso supporto per rendere i processi interni del Club sempre più sostenibili, confrontandoci anno dopo anno in questo virtuoso percorso di analisi e confronto delle nostre attività iniziato ormai otto anni fa”.