Milan a quarti di Champions League se… Ecco tutte le possibile opzioni per il ritorno dei rossoneri tra le prime otto dopo 11 anni

Grazie all’1-0 dell’andata a San Siro firmato da Brahim Diaz, il Milan questa sera può

permettersi di gestire: ha a disposizione due risultati su tre per andare ai quarti.

I rossoneri infatti passerebbero con una vittoria o con un pareggio, ma anche perdendo con un gol di scarto rimarrebbero in corsa: si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. In caso invece di sconfitta con due o più gol di scarto, nei 90 minuti o nei supplementari, il Milan verrebbe eliminato e a staccare il biglietto per i quarti di finale sarebbe il Tottenham.