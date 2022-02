ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, così Pioli vuole fare meglio dell’anno scorso: c’è la tabella. Bisogna iniziare a vincere con le piccole

Come riporta Repubblica Pioli ha una tabella in mente per fare meglio del Milan della passata stagione, ad oggi l’obiettivo dichiarato dei rossoneri.

E c’è anche la ricetta: vincere tutte le partite contro le avversarie fuori dalle prime 8 della classifica. Il calendario dice che gli appuntamenti da 3 punti sono ancora 8, per un totale di 24 punti potenziali: Udinese, Empoli, Cagliari, Bologna, Torino, Genoa, Verona, Sassuolo. La proiezione fa 80 punti finali, uno in più dell’anno scorso, quota ovviamente da alimentare nelle 4 partite più difficili, quelle con Napoli, Lazio, Fiorentina e Atalanta.