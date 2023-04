Marco Piccari ai microfoni di Tuttomercatoweb parla così della semifinale di Champions League e di Stefano Pioli

«Per la carriera di Pioli e Inzaghi la semifinale di Champions League è importantissima e questo vale anche per alcuni giocatori di Milan e Inter. Alcuni per opportunità e altri per età hanno un’occasione forse irripetibile».