Il Milan ha una nuova concorrente nella corsa a Mohamed Simakan, ovvero il Red Bull Lipsia, che cerca l’erede di Upamecano

Il Milan deve stare attento al Lipsia per Simakan. Il club tedesco, come riportato dal collega Loic Tanzi, ha messo gli occhi sul centrale dello Strasburgo come sostituto di Upamecano, che difficilmente resterà in estate.

I rossoneri sono comunque l’unico club che ha presentato un’offerta concreta e restano per ora in vantaggio per aggiudicarsi il classe ’00.