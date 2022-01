Milan, per Maldini è un giorno storico: lo ricorda il club – VIDEO

#OnThisDay vs Como ⚽



Paolo Maldini's first Serie A goal in Rossonero, of course it was the winner, what else would you expect? 👏



Una zampata che vale tre punti: 35 anni fa il primo gol in campionato di Paolo Maldini 👏@skrill #SempreMilan pic.twitter.com/bBw9vwEt69