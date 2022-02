Milan, occasione da non perdere: con la Sampdoria per il primato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan può sfruttare il pareggio tra Napoli e Inter e balzare in testa alla classifica: si preannuncia un mezzogiorno e mezza di fuoco

La grande occasione del sorpasso si è finalmente presentata. Come ricorda il Corriere della Sera oggi in edicola, il Milan può raggiungere la vetta della classifica conquistando i tre punti oggi nella gara delle 12:30 contro la Sampdoria.

Una sfida complicata, soprattutto in casa (lo scorso anno finì uno a uno in rimonta) ma che dovrà testare l’ambizione dei rossoneri. Gli uomini di Pioli non hanno l’obbligo dello scudetto ma si sono guadagnati il diritto di provarci fino alla fine. Sampdoria, Salernitana e Udinese prima dello scontro diretto del 6 marzo contro il Napoli. A seguire, un altro trittico sulla carta agevole: Empoli, Cagliari e Bologna. Il momento di accelerare è decisamente arrivato.