Milan Newcastle, potrebbe saltare il ritorno di Tonali a San Siro: i dettagli

Milan Newcastle, salta il ritorno di Tonali a San Siro: i dettagli e le ultime sulle condizioni dell’ex centrocampista rossonero

Tengono banco in casa Newcastle le condizioni di Sandro Tonali, che ha rimediato un piccolo infortunio alla coscia durante l’ultima sosta con le Nazionali.

Il centrocampista ex Milan sta tentando di recuperare in vista del primo impegno europeo stagionale contro i rossoneri a San Siro, ma la sua presenza è ora in dubbio.