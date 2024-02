Milan Napoli, i rossoneri devono sfatare questo tabù a San Siro: i dettagli e le ultimissime verso la sfida

Il Milan continua la sua preparazione in vista della sfida in programma domenica sera a San Siro contro il Napoli. I rossoneri nell’occasione dovranno necessariamente sfatare questo tabù.

È dalla stagione 2014/2015 che il Milan non riesce a vincere in casa contro i partenopei: nove anni fa Menez e Bonaventura stopparono in un sabato di dicembre la cavalcata degli azzurri guidati da Rafa Benitez.