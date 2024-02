Milan Napoli: ballottaggio per un posto a centrocampo, ecco l’idea di Pioli per il match

Domenica sera il Milan affronterà il Napoli in campionato. In vista del match ballottaggio a centrocampo per Pioli

In vista del match del Milan contro il Napoli, valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2023-24, Stefano Pioli dovrà pensare a come sostituire lo squalificato Reijnders.

In tal senso come riportato da Sky Sport c’è un ballottaggio tra il rientrante Bennacer e Musah. L’algerino è leggermente favorito sull’americano per partire dal primo minuto. Vedremo poi se sarà così. Non resta che aspettare.