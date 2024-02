Milan Napoli, Pioli sorprende: ha deciso questa cosa in mezzo al campo. Mazzarri spiazzato? La situazione

Milan-Napoli, Stefano Pioli pronto a sorprendere in mezzo al campo: idea doppio play con Adli e Bennacer. Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è pronto a sorprendere Walter Mazzarri nella sfida di domenica sera a San Siro tra Milan e Napoli.

Il tecnico rossonero avrebbe deciso, in assenza di Reijnders, fuori per squalifica, di far partire Musah dalla panchina schierando il doppio play Bennacer-Adli in mezzo al campo. L’idea è quella di palleggiare utilizzando poi Loftus-Cheek come schermo per Lobotka. Il piano anti Napoli è pronto.