Milan Napoli, Pioli convoca Eletu: chi è il giovane centrocampista che sarà presente per la sfida di San Siro

Vista l’assenza di Reijnders, Pioli convocherà per il match tra Milan e Napoli il giovane Victor Eletu. Il giocatore era stato accorpato alla prima squadra in allenamento nei scorsi giorni e sarà aggregato con il Milan.

Il rossonero arriverà a San Siro per la prima volta sostituendo Zeroli. Il centrocampista classe 2005 è in rossonero dall’estate del 2022 e ha collezionato 16 presenze con la Primavera di Abate in cui ha realizzato 3 gol e 4 assist.