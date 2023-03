Milan Napoli, febbre Champions: venduti 14mila biglietti in tre ore. La vendita non è ancora conclusa, si attende bolgia a San Siro

La Champions League accende il Milan e accende San Siro. Ieri alle 12 si è aperta la vendita dei biglietti per la prima sfida contro il Napoli in Europa.

Venduti 14mila tagliandi in tre ore, ma non è detta l’ultima: coloro che possiedono la tessera del tifoso (se ne contano più di 40mila) possono ancora acquistare i biglietti. Poi, i restanti biglietti andranno agli tifosi, come scrive il Corriere dello Sport.