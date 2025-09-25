Milan Napoli, decisione presa da Massimiliano Allegri su Nkunku e Leao: cosa filtra in vista del big match. Le ultimissime notizie

La sfida contro il Napoli si preannuncia cruciale per il Milan, non solo per la sua importanza in classifica, ma anche perché segnerà il ritorno in campo di due pedine fondamentali: Rafael Leão e Christopher Nkunku. Nonostante l’assenza prolungata di entrambi, come hai sottolineato, la loro presenza in panchina rappresenta un’opzione di lusso per Massimiliano Allegri, specialmente in una partita così delicata.

Il fatto che non siano ancora al 100% è comprensibile, ma la possibilità di farli subentrare a partita in corso potrebbe rivelarsi decisiva. Il loro ingresso può cambiare l’inerzia di un match, creando imprevedibilità e scompiglio nelle difese avversarie. Nkunku, in particolare, ha già mostrato lampi del suo potenziale, come hai menzionato, con il suo primo gol in maglia rossonera, e la sua intesa con gli altri attaccanti sembra già promettente.

È interessante anche la riflessione sul futuro dell’attacco milanista. Con il rientro di Leão e Nkunku, e la forma smagliante di Christian Pulisic, Allegri ha un’abbondanza di scelte di altissimo livello. La coesistenza dei tre sembra una prospettiva affascinante, un vero e proprio “attacco a tre punte” che potrebbe rendere il Milan quasi impossibile da marcare. Santiago Giménez rischia di ritrovarsi in una situazione di minor spazio, ma il gol ritrovato contro il Lecce potrebbe essere la scintilla per un suo rilancio.

Il Milan ha dimostrato, anche in assenza di Leão e Nkunku, di avere un reparto offensivo estremamente prolifico e versatile. La capacità di Allegri di ruotare i suoi attaccanti, sfruttando il loro stato di forma, si è rivelata una strategia vincente finora, e l’aggiunta di questi due talenti non farà che renderla ancora più efficace. In sintesi, il ritorno di Leão e Nkunku non è solo un semplice rientro, ma segna l’inizio di una nuova fase per l’attacco rossonero, che ora può contare su un arsenale offensivo ancora più temibile.