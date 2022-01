Milan, Maldini e Massara vicini alla squadra: cosa è successo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora una volta, Maldini e Massara hanno dimostrato la propria vicinanza alla squadra, in vista della sfida del Milan contro il Genoa. Dal sito ufficiale del Milan:

«Questa mattina squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. Sul campo per seguire il lavoro dei rossoneri presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara».