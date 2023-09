Milan, Loftus Cheek già protagonista: tra novità e obiettivi. Il numero otto rossonero ha impressionato, ma ha appena iniziato al sua missione

Ruben Loftus Cheek è il primo nome che è arrivato a Milano in questa sessione di mercato. Partito Tonali, subito dopo è arrivato il centrocampista dal Chelsea: in cerca di riscatto da stagioni non al massimo.

Loftus-Cheek si è subito integrato subito negli schemi di Pioli: tre ottime prestazioni e due assist, nelle ultime due gare del Milan. Sa come Pioli vuole giocare e dà una grossa mano all’unico giocatore ad ora rimasto dalla scorsa stagione, Krunic.

Gli obiettivi prossimi sono chiari: l’inglese dovrà essere un giocatore fondamentale su cui puntare prima nella sfida contro l’Inter al rientro, poi nelle sfide europee con le grandi del calcio internazionale. Occhio anche all’Inghilterra: Loftus-Cheek spinge anche per ritrovare la maglia della Nazionale, chissà che non riesca con il Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport.