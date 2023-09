Milan, lista Champions con 23 giocatori: due in meno, ecco perché! Pioli deve fare i conti con le regole UEFA e non solo

Il Milan ha reso nota alla UEFA la lista Champions 2023/2024. Gli esclusi sono noti e non sono sicuramente una sorpresa: dall’infortunato Bennacer a Luka Romero.

La lista del Milan, però, include 23 giocatori e non 25. Il motivo è semplice: i rossoneri hanno solo due giocatori cresciuti nel vivaio, e non quattro come richiesto dalle regole UEFA. I due nomi sono quelli di Calabria e Pobega. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.