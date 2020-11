Milan-Lille è la seconda gara stagionale in cui la squadra rossonera non riesce a sbloccare la partita, subendo il primo svantaggio

Quella di Milan-Lille è la seconda gara in stagione, dopo quella con il Bodo/Glimt in cui i rossoneri non sbloccano il risultato della partita. Mai nel corso di quest’anno, sia in campionato che in Europa League, la squadra di Pioli era passata per prima in svantaggio.

L’altra volta in cui il Milan si trovò in sotto nel risultato quest’anno fu nei supplementari di Rio Ave-Milan con il gol del 2-1 portoghese al 97′, ma in quell’occasione furono i rossoneri a passare in vantaggio con il gol di Saelemaekers.