Milan-Lille: bocciatura per Tonali, prova negativa per l’ex Brescia

Una gara decisamente negativa quella di Sandro Tonali, uscito al 60′ di Milan-Lille per far spazio a Bennacer

Uscito all’ora di gioco di Milan-Lille, quella di Sandro Tonali è stata una prova decisamente non all’altezza. Il classe ’00, uscito per Bennacer, sta pagando il confronto con quest’ultimo che, a questo punto, sembra assolutamente imprescindibile.

Tornando all’ex Brescia. Il centrocampo a due sembra essere ancora fuori dalle sue corde per movimenti e tempi di gioco. Lento in fase d’impostazione, dove non riesce a verticalizzare rapidamente per gli attaccanti, e distratto in fase difensiva, dove perde l’uomo in occasione del secondo e del terzo gol. Insomma, per il mediano c’è ancora molto da lavorare.