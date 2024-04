Milan Lecce, Pioli cambia il centrocampo? Sta pensando di riproporre quella coppia in mezzo

Milan-Lecce, Stefano Pioli potrebbe cambiare alcuni uomini in vista della sfida successiva contro la Roma: in mezzo tocca a loro?

Come riportato da Sky, dopo la vittoria di sabato sera contro la Fiorentina, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Lecce in campionato prima dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma a San Siro.

Pioli potrebbe optare per un mini turnover in particolare per quanto riguarda il centrocampo: in mezzo sta pensando di riproporre la coppia Adli-Musah, già utilizzato nella gara di ritorno contro lo Slavia Praga. A quel punto Bennacer e Reijnders andrebbero in panchina.