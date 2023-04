Milan, il punto verso il Lecce: ritorna Ibrahimovic? Le ultime

Il Milan che sfiderà il Lecce domani a San Siro potrà avere un Ibrahimovic in più. Le ultime sullo svedese e sulla formazione

Zlatan Ibrahimovic corre veloce a Milanello. L’attaccante svedese ieri ha partecipato per il secondo giorno di fila all’allenamento con il resto del gruppo. Come riporta il Corriere dello Sport, crescono le chance di una sua convocazione per il match di domani contro il Lecce, Stefano Pioli deciderà nella rifinitura di oggi.

Sarà un Milan diverso quello di domani a San Siro. Alcuni cambi saranno inevitabili, vedi la squalifica di Calabria (giocherà Florenzi), mentre altri giocatori hanno bisogno di tirare il fiato. Uno di questi è Olivier Giroud, che sarà sostituito con molta probabilità da Ante Rebic. Infine ballottaggio Kalulu-Kjaer in difesa, con il primo favorito.