Milan, Leao: dalla scorsa estate ad oggi, ecco cosa è cambiato. Il mercato ha parlato e ora si complica per il club rossonero

Delusione sul mercato per il Milan di Maldini e Massara, con alcune delusioni in entrata, come De Ketelaere o il caso Origi. Tra questi, però, c’era anche una potenziale uscita: Rafael Leao.

Come scrive Tuttosport, il Chelsea in estate era pronto ad offrire 120 milioni per il portoghese. Ad ora, invece, causa le ultime prestazioni, difficile trovare un acquirente che dia più di 70/80 milioni (di cui il 15% al Lille). Soldi che potrebbero anche non arrivare alle casse rossonere, dato che il rinnovo balla.