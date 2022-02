ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan-Lazio battuta da Juve-Sassuolo: il dato sugli ascolti tv dopo i quarti di Coppa Italia

Come riportato da Calcio e Finanza, la partita tra Juventus e Sassuolo è stata seguita da 5.027.000 spettatori (pari al 20.2% di share).

Si tratta di un record per la competizione in questa stagione, con i bianconeri che superano anche Inter Roma e Milan Lazio. Il match dei rossoneri, andato in scena nella serata di ieri, ha raccolto davanti alla televisione 4.642.000 spettatori, con uno share del 19,4%..