Milan, così Kessie ha reagito ai fischi e allo striscione. Le rimostranze della tifoseria non parrebbero averlo toccato

La contestazione di San Siro con tanto di striscione oltre che dei fischi non l’ha toccato. Non più di tanto. Franck Kessie è rientrato negli spogliatoi con la stessa idea di prima, quella di non rinnovare il proprio accordo con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo scrive Tuttosport.